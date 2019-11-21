Белгород, , 13:58 — REGNUM Вступил в законную силу приговор суда в отношении 32-летней жительницы Белгорода, которую признали виновной в публичном оправдании терроризма, сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ. За опубликованные посты в интернете она заплатит 200 тысяч рублей.

Выездная коллегия Московского окружного военного суда признала женщину виновной в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и не уведомлении о наличии у неё гражданства иностранного государства. Она попала в поле зрения правоохранительных органов в 2015 году, когда прибыла в Россию с Украины и создала в одном из мобильных мессенджеров группу «Требуй знаний». Там женщина размещала тексты, оправдывающие терроризм. Исследования текстов подтвердили, что они содержат публичное оправдание терроризма и были доступны для других пользователей.

«Общественная опасность указанного преступления состоит в том, что в обществе насаждается и морально оправдывается идеология террора, подготавливаются основы его распространения, формируется общественное мнение в поддержку террористов и терпимости к их действиям», — уточнила представитель пресс-службы УФСБ по Белгородской области Оксана Ищенко.

Судебное заседание длилось три дня, с 5 по 7 ноября 2019 года.