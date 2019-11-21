Тбилиси, , 13:56 — REGNUM С сегодняшнего дня в Грузии задействована новая, единая система тарифов для медицинских учреждений. Об этом 21 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Грузия © ИА REGNUM

Система единых тарифов теперь будет действовать во всех медицинских учреждениях, которые включены в программу всеобщего здравоохранения. Цены за услуги устанавливаются министерством здравоохранения Грузии.

Ранее 26 больниц обратились к премьер-министру, спикеру парламента, профильному парламентскому комитету, Народному защитнику и главе Минздрава Екатерине Тикарадзе с просьбой отложить ведение единых тарифов. Однако единые тарифы все же были введены.

Сегодня, 21 ноября, нововведения обсуждалась на слушании парламентского комитета по вопросам здравоохранения. В дискуссии принимали участие представители клиник, сотрудники министерства здравоохранения и бизнес-омбудсмен Грузии.

Руководители клиник выразили недовольство тем, что новые тарифы установлены без предварительных консультаций с медицинскими учреждениями. В Минздраве же заметили, что тарифы пока определены не на все медицинские сервисы тарифы, будут проводиться консультации с частным сектором.

В целом, считают представители администрации больниц, введение единых тарифов на медуслуги приведет к ухудшению качества медицинских услуг и оттоку высококвалифицированных врачей из страны.

В программу государственного медстрахования в Грузии включены дети, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и граждане с низким и средним доходом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минздрава Грузии заявила о ужесточении лицензирования клиник