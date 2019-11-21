Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Профильные ведомства, ответственные за здоровье жителей Казахстана, будут следить за наружной рекламой с особой строгостью. Об этом 21 ноября заявила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, сообщает издание Zakon.kz.

Министру был задан вопрос, связанный со скандальными билбордами в Алма-Ате, которые содержали QR-код со ссылкой на сайт по продаже наркотиков.

«Это наказуемые вещи, предоставление неправильной информации тоже влечет определенную ответственность», — сказала Раимкулова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана демонтировали рекламные плакаты с подозрительными QR-кодами. Ранее местные СМИ сообщили, что в Алма-Аты были обнаружены билборды с рекламой наркотиков.

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