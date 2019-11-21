Рига, , 13:24 — REGNUM Глава Академии наук Латвии Ояр Спаритис не усматривает логики в требованиях министерства образования страны. Об этом он сообщил порталу LSM.

«Почему с одной стороны министерство считает, что высшее образование в Латвии можно получать только на латышском языке и в то же самое время, требует, чтобы защита докторских диссертаций в стране обязательно происходила на английском», — отметил он.

Спаритис указал, что сегодня использование английского языка в рамках Рижского Технического университета в естественных науках проще, чем латышского. А многоязычие норма глобального мира.