Рига, , 13:16 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, исполнилось шесть лет со дня обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. В результате обрушения погибли 54 человека. Это самая крупная катастрофа в истории современной Латвии, пишет портал LSM.

Накануне трагической даты руководители общественного движения Zolitūde объявили об отказе от проведения публичного памятного мероприятия, протестуя против чрезмерного затягивания судебного процесса.

Журналисты отмечают, что за эти годы, не дождавшись решения суда и имён тех, кто с точки зрения закона повинен в случившемся вечером 21 ноября 2013 года, скончались 8 родных и близких погибших. Многие, как Марина Гребешкова, которая потеряла в тот день маму, отчаявшись дождаться правосудия, перестали ходить на заседания суда.

Имант Бурвис, который отмечает в этот день память своего сына, также разочарован политической безответственностью со стороны государства. Он больше не видит смысла в этом судебном процессе, заседания которого постоянно откладываются.

Инета Яковлева, потерявшая в тот день дочь, просит людей просто прийти сегодня к месту трагедии. Это даст ей почувствовать, что память дочери и ещё 53 погибших не забыта, что они, жертвы трагедии, не одиноки.

Слушания по делу о трагедии в Золитуде начались 8 декабря 2015 года. Заседание откладывалось по причине болезни судьи много раз. На 26 ноября 2019 г. назначено очередное заседание. Судебный процесс ещё не закончил этап дебатов.