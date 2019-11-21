Варшава, , 12:57 — REGNUM 21 ноября в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл форум, посвящённый электромобилям (Global e-Mobility Forum). Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Моравецкий заявил, что «в Польше история с электромобилями началась в 2016 г., и с этого момента правительство поддерживало развитие рынка в стране».

Глава правительства также отметил, что Польша достигла больших успехов в производстве электрического транспорта. Он, в частности, упомянул, что «Польша является самым крупным производителем и экспортёром электробусов в Евросоюзе».