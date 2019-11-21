Анкара, , 12:56 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали четверых членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на территории Ирака, об этом 21 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что курдские повстанцы добровольно сложили оружие. Один из задержанных находился в «серой» категории «преступников», разыскиваемых государством.

Список подозреваемых власти Турции разделили на пять категорий в соответствии с уровнем опасности от них исходящих. Наиболее разыскиваемые находятся в «красной» категории.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому здесь ее деятельность преследуется по закону. Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции арестовали двоих курдских повстанцев в Сирии