21 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

Приближается дата 20-летнего юбилея подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. За прошедший период главы государств и представители гражданского общества сломали немало копий, обсуждая основания объединения и возможности её практической реализации. Свой взгляд на эти непростые вопросы представил председатель витебской неправительственной организации «Русский дом», член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии, писатель Андрей Геращенко

Георгий Шкловский, , 14:04 — REGNUM Приближается дата 20-летнего юбилея подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. За прошедший период главы государств и представители гражданского общества сломали немало копий, обсуждая основания объединения и возможности её практической реализации.

Андрей Геращенко Цитата из видео на YouTube (PravaVic)

Свой взгляд на эти непростые вопросы в интервью ИА REGNUMпредставил председатель витебской неправительственной организации «Русский дом», член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии, писатель Андрей Геращенко.

— Какой смысл Вы вкладываете в термин «Русский мир»?

— В более узком понимании — это нынешние Россия, Украина и Белоруссия — три страны, государствообразующими нациями в которых являются три исторические ветви русского народа — русские, украинцы и белорусы. В более широком — это Русская цивилизация в целом, мир русского языка и русской культуры, науки и искусства, большой пласт русской диаспоры за рубежом, всё постсоветское пространство и во многом — страны, в прошлом союзники СССР.

Андрей Рябушкин. Чаепитие

Русский мир — это также и мир всех народов России — татар, чувашей, дагестанцев и многих других. Украинский и белорусский язык, украинская и белорусская культура — это также часть Русского мира.

Одна из распространённых ошибок — считать, что к Русскому миру относится только Российская Федерация и только русские в узком понимании этого слова. Эта концепция должна быть глубоко проработана. Этим нужно заниматься. Есть в России фонд «Русский мир» — вот ему бы и заняться этой проблематикой, а не вопросами преподавания русского языка — для этого есть специализированные структуры — вузы, Министерство просвещения и т.д.

Русский мир — это одна из мировых составляющих. Так же, как англосаксонский мир, французский мир, испано-латинский мир и так далее.

— Способствует ли объединению Русского мира только экономическая интеграция в двустороннем формате, как в случае Союзного государства Белоруссии и России?

— Объединению Русского мира способствует всяческая интеграция, в том числе и экономическая. Нефть, газ из России — это кровь в сосудах белорусской экономики. Белорусское сельское хозяйство ориентировано на Россию. Поэтому решение вопросов экономической интеграции с Россией, за которую наш народ подавляющим большинством голосов высказался на общенациональном референдуме — это вопрос достойных зарплат наших людей, их уровня жизни, простого и обычного человеческого счастья. И, ко всему прочему, Россия — единственный гарант нашей независимости в военном плане.

Другое дело, что без гуманитарной и политической интеграции экономическая будет непрочной. Её, как сейчас, будет постоянно расшатывать бело-красно-белая оппозиция, которая делает всё, чтобы на деньги Запада рассорить Белоруссию и Россию. На Украине удалось сделать то же самое. Поэтому экономическая интеграция — это хорошо, но нужно идти дальше — к интеграции политической и гуманитарной.

Белорусские националисты. 2006

— Насколько способствуют укреплению белорусско-российского единства заявления чиновников о Союзном государстве в духе «на хрена нам такой союз«?

— Между Россией и Белоруссией существует немало споров, разногласий — они есть даже в семье. В запарке, в пылу обиды могут проскакивать такие фразы, как «нахрена нам такой союз» — по-человечески это понятно. Но каждая фраза, произнесённая руководителем высокого уровня, должна быть обдуманной, выверенной.

Представим себе: сказал руководитель «нахрена» ‑ и тут же вся властная вертикаль подхватила это в порыве «исполнительской дисциплины»! Это, конечно, вряд ли произойдёт, но всё же негатив от таких высказываний очевиден: белорусский народ ждёт решения экономических и иных проблем через укрепление интеграции с Россией, и высказался за это на референдуме. Однако повторюсь, это скорее эмоциональное высказывание, крайне неудачное, надо отметить.

— Сколько сторонников воссоединения Белоруссии и России получат депутатские мандаты по итогам нынешней парламентской кампании в Белоруссии?

— Сложно сказать. Давайте уточним — мы ведём речь не о воссоединении, а об углублении интеграции, что далеко не одно и то же. Думаю, что выступающих за интеграцию подавляющее большинство. Другое дело, что люди, пришедшие в парламент, опытные чиновники, руководители, не привыкли высказываться, пока «нет ясного мнения наверху».

С другой стороны, такой управляемый парламент — это благо для страны на данном этапе. Посмотрите: везде, где происходили «цветные революции», многие парламентарии, призывавшие в «свободе и переменам», на самом деле чётко отрабатывали заказ США и их союзников из ЕС. Правительства мирового Запада везде насаждают свои понятия и законы.

Я не знаю, сколько сторонников интеграции сейчас в парламенте. Важно другое: в этот раз белорусские власти не поддались на нажим из США и ЕС, и не стали тащить в парламент бело-красно-белых. И слава Богу, что не получили мандаты на очередной срок такие, как Анна Конопацкая и Елена Анисим — представители «свядомых», которые всё время активно мешали российско-белорусской интеграции, прикрываясь мандатами депутатов. Уж лучше проверенные и надёжные сторонники государства, даже полностью безынициативные, чем Конопацкая и Анисим.

Елена Анисим House.gov.by

Хорошо, что прошёл молодой лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, которого я знаю лично. Что бы про него не говорили «диванные аналитики», а человек сделал политическую карьеру в своей стране, а не на деньги западных «фундатаров». Его обвиняют в том, что он придерживается позиций белорусских властей… А он что — должен со своими сторонниками бить стёкла в Доме Правительства и работать против государства?

Республиканская партия труда и справедливости — на сегодня наиболее поддерживающая российско-белорусскую интеграцию партия, провела в парламент целых шесть депутатов. Однако среди них нет её лидера Василия Заднепряного. В прошлый раз он баллотировался, но против него устроили некрасивую провокацию, Заднепряный посчитал ниже своего достоинства участвовать дальше в выборах и снялся.

Тогда в том округе победил лидер Патриотической партии Николай Улахович, который не прошёл в парламент в этот раз. Он запомнился массовому избирателю тем, что решительно открестился от Русского мира в Белоруссии во время президентской компании, хотя и является казачьим атаманом.

В целом парламент всё же излишне чиновничий — в нём явно не хватает того же Заднепряного, известных общественников, писателей, да и просто обычных людей — комбайнёров, рабочих, водителей автобусов и так далее.

— Участвовали ли в выборах российские соотечественники? Они готовы работать в парламенте?

— У нас иные цели и задачи — развитие культурного, гуманитарного сотрудничества. Хотя, безусловно, и я, и мои коллеги вполне могли бы работать в парламенте. Но для этого нужно понимание нашей конструктивной роли для взаимодействия с Россией как властями Белоруссии, так и в самой России. Просто выдвигаться ради выдвижения желания у нас нет, мы не видим в этом смысла.

VI Форум регионов России и Белоруссии. 2019 Kremlin.ru

Отдельные наши активисты в единичных случаях проявили личную инициативу. По уже указанным мною причинам такие инициативы остались на уровне инициатив. Хотя это тоже полезный опыт.

Как член Общественной палаты Союзного государства скажу вам так: наш состав от Белоруссии ничуть не уступает по своим профессиональным и иным качествам избранной Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь — достаточно посмотреть персональный список на сайте Общественной палаты. Думаю, белорусские власти только бы выиграли с привлечением общественников к профессиональной работе в парламент. Но, опять же, должно вызреть такое понимание у белорусской власти.

— Нужно ли усилить гуманитарное направление в строительстве Союзного государства?

— Обязательно. Об опасности ограничиваться лишь экономикой говорит то, что произошло на Украине. Сегодня она попала под внешнее управление США и Запада, и фактически украинцев используют для борьбы с Россией. Удар уже нанесён в сердце Русского мира.

Белоруссию нужно от этого уберечь. Нам нужно строить общий фундамент — историко-культурный, гуманитарный, общественный, профессиональный. Для этого нужна согласованная политика в сферах изучения и преподавания истории, образования в целом, культуры, общие для Союзного государства ценности и проекты. На одной экономике далеко не уедем.

Наше Союзное государство необходимо защищать на законодательном уровне. Посмотрите: на Украине, в Литве и других странах законодательно закреплён курс «в Европу», проводится десоветизация, запрещена советская символика. Честный и достойный человек Альгирдас Палецкис сидит в литовской тюрьме только за то, что попытался сказать правду о событиях в Вильнюсе во время развала СССР, поддерживал связи с Белоруссией, с постсоветским пространством.

Свобода. Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А у нас? Все эти конопацкие, анисим и прочие «свядомыя» солидаризируются с теми, кто бродит по Минску с бело-красно-белыми флагами полицаев, открыто требует выхода из Союзного государства. А с ними устраивают «диалоги». Не диалоги надо устраивать, а законодательно бороться со всеми этими деятелями, которые служат не Союзному государству и не Белоруссии, как они пытаются сказать, а интересам США и Запада.

И не нужно бояться «претензий мирового сообщества»! Пускай вначале отменят свои русофобские и антисоветские законы, а то «демократия» очень уж односторонняя. Да и нужно ввести понятие «иностранного агента», как в России. Только с одним уточнением — с указанием страны или политического образования.

Россия помогает нам проводить гуманитарные мероприятия, поэтому я вполне спокойно и даже с гордостью могу сказать: я — агент Союзного государства Белоруссии и России, сторонник российско-белорусской интеграции, сторонник великой русской культуры, прекрасного русского языка, сторонник дружбы российского и белорусского народов.

Люблю и всё белорусское — белорусское, а не ту чушь, которую пытаются подать в качестве национальной идеи бело-красно-белые. А кто их финансирует — все эти «белсаты», «белорусские партизаны», «хартии» прочие псевдонезависимые СМИ? Всем известно — Польша и западные страны. Вот пусть бы и писались — «агент Польши», «агент США», «агент Евросоюза». Если они считают, что делают благое дело, чего стесняться-то «спадарам»? Я же не стесняюсь, что люблю и ценю Россию.