Манбидж, Сирия, , 12:36 — REGNUM Военная полиция России в Сирии расширила зону патрулирования в провинции Алеппо и включила в зону своей ответственности район, который раньше находился под контролем военных из США. Об этом 21 ноября сообщает телеканал «Звезда».

"С момента ухода американцев у нас в зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория», — рассказал журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.

Сообщается также, что на одной из контрольных точек, которые проходит патруль, находится бывшая авиабаза США. Американские военнослужащие оставили там все в исправном состоянии, включая взлетную полосу, мебель и оргтехнику.

Отмечается, что база в скором времени будет использоваться российскими Воздушно-космическими силами.

Как передавало ИА REGNUM, осенью подразделения армии США начали оставлять ряд районов в Сирии. Однако американский президент Дональд Трамп заявил, что сирийские нефтяные скважины будут находится под «защитой» армии Соединенных Штатов.

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