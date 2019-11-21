Барнаул, 21 ноября 2019, 12:21 — REGNUM Чтобы добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян, о котором заявил накануне, 20 ноября, российский президент Владимир Путин, нужно перестать «топтаться на месте», считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM мнение главы государства о том, что доходы граждан России не повышаются, несмотря на рост заработных плат, она пояснила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что главный индикатор развития экономики — реальные доходы населения — показывает «весьма скромные» результаты в России, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе состоявшегося 20 ноября форума «Россия зовет!». Также он заявил, что российское правительство должно работать над этим самым главным вопросом.
Читайте также: «Президент говорит правильные вещи»: о повышении доходов