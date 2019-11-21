Барнаул, , 12:21 — REGNUM Чтобы добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян, о котором заявил накануне, 20 ноября, российский президент Владимир Путин, нужно перестать «топтаться на месте», считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM мнение главы государства о том, что доходы граждан России не повышаются, несмотря на рост заработных плат, она пояснила:

«Гибкость статистической системы крайне велика, но статистикой сыт не будешь. Какие бы благоприятные данные не подавались, без снижения налогового и административного бремени на средний и малый бизнес, без достойной поддержки и целенаправленного развития сельского хозяйства и иных важных секторов экономики, мы будем топтаться на месте. Кроме того, запасы манипулирования статданными, на мой взгляд, исчерпаны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что главный индикатор развития экономики — реальные доходы населения — показывает «весьма скромные» результаты в России, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе состоявшегося 20 ноября форума «Россия зовет!». Также он заявил, что российское правительство должно работать над этим самым главным вопросом.

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