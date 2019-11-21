Тегеран, , 12:18 — REGNUM 20 ноября Официальный представитель Правительства Ирана Али Рабии обвинил участников протестов в том, что они пытались устроить теракт путем подрыва динамита в городе Асалуйе провинции Бушер. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, мирные акции протеста прекратились еще в субботу. «Цель участников последующих выступлений состоит в том, чтобы посеять беспорядок и хаос в Иране», — отметил Али Рабии. Он заявил, что в понедельник участники протестов перекрыли шоссе в Асалуйе, намереваясь позже устроить подрыв динамита в городе. При этом некоторые протестующие хотели заблокировать порт Бендер-Имам.

Выражая соболезнования тем, кто понес потери в ходе беспорядков, чиновник поблагодарил полицию, Министерство разведки и другие силы, обеспечившие безопасность на территории страны в ходе протестных выступлений.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны.