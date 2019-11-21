Тегеран, , 11:54 — REGNUM Ректор Медицинского университета им. Шахида Бехешти в Тегеране Алиреза Зали заявил, что Иран занимает 16 место в мире по количеству научных исследований и работ в области токсикологии. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«За последние 20 лет в Иране было опубликовано несколько сотен научных работ и статей в области токсикологии. Мы сделали огромный прогресс», — отметил профессор, выступая в конференц-зале университета. По словам Алирезы Зади, потенциал токсикологии еще не использован в иранской промышленности, земледелии и животноводстве, и Правительству ИРИ еще предстоит работать над этим.

Говоря о безопасности пищевых продуктов, профессор развеял мифы о том, что Иран импортирует рис, зараженный мышьяком. «Было множество слухов на эту тему, однако наши токсикологи решительно их отвергли», — подчеркнул Алиреза Зади.