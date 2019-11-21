Куньмин, Китай, , 11:34 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых в контрабанде 197,49 кг наркотиков по ряду недавних случаев, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Еще в сентябре полиция Мынлянь-Лаху-Ва-Дайского автономного уезда города Пуэр провинции Юньнань получила наводку на подозреваемых в контрабанде наркотиков из Мьянмы через пограничный города Линьцан.

17 октября полиция схватила троих подозреваемых в городе Линцан с семью мешками наркотиков в их транспортном средстве, которые тут же были изъяты. Среди запрещённых веществ оказалось 80,41 кг метамфетамина и 117,08 кг героина.

С поимкой подозреваемых правоохранителям удалось раскрыть целую криминальную банду, которая орудовала в регионе в течение длительного времени. Детали дела были впервые раскрыты 20 ноября.

Напомним, что провинция Юньнань является китайской передовой в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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