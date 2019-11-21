Тегеран, , 11:48 — REGNUM 20 ноября Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами в ходе беседы с пакистанским генералом Камаром Джаведом Баджвой призвал мусульманскую умму объединиться против основных врагов исламского мира — США и Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Хоссейн Салами привел в пример общую стратегию Ирана и Пакистана в области устойчивого развития, которая «не проводит различий между шиитскими и суннитскими общинами». По мнению генерала, граждане всех мусульманских страны должны объединиться против общего врага вне зависимости от того, какую ветвь ислама они исповедуют.

Говоря о двухсторонних отношениях Ирана и Пакистана, генерал подчеркнул, что они имеют давнюю историю. Он особенно отметил культурную и религиозную близость двух стран, которая является основой развития двустороннего сотрудничества.