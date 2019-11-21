Барнаул, , 11:33 — REGNUM Главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов прокомментировал ажиотаж, возникший в связи с подорожанием справок, необходимых для получения водительских прав в России, а также успокоил алтайских автомобилистов, заявив, что до конца 2019 года права можно будет получить и по старым правилам. Его слова цитирует сегодня, 21 ноября, ИА «Амител».

По заявлению Иванова, в Алтайском крае сумма обследования для желающих получить права на вождение автомобилем, составит примерно 4,5 тысячи рублей. Сейчас справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей и уже образовались внушительные очереди.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что с 22 ноября 2019 года в России ужесточают выдачу прав автомобилистам. Для того, чтобы получить соответствующую справку, теперь потребуется сдать анализы, позволяющие выявить наркоманию и хронический алкоголизм. Это нововведение и привело к значительному подорожанию данных справок.

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