Лахор, Пакистан, , 11:50 — REGNUM Департамент защиты окружающей среды пакистанской провинции Панджаб запретил использовать «старую технологию» для обжига кирпичей в печах из-за смога, окутавшего главные города провинции.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главный способ производства строительных материалов будет запрещен через месяц в главных городах провинции: Лахоре, Шейхпуре, Касуре, Фейсалабаде, Сахивале, Мултане и других. Правительство стремится сократить количество источников загрязнения, так как качество воздуха в столице провинции, Лахоре, по всем международным стандартам «опасно для здоровья».

Напомним, что в недавнем международном рейтинге качества воздуха Лахор оказался на втором месте среди городов с самым плохим воздухом. Первое место заняла столица Индии Нью-Дели.