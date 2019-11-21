Додома, , 11:14 — REGNUM Орган, регулирующий электронные средства массовой информации в Танзании, предостерег руководство телеканалов и радиостанций страны от найма людей, не имеющих «требуемой квалификации» для того, чтобы заниматься журналистикой. Об этом передает ВВС Africa.

«Те, кто не прислушается к этому предупреждению, будут оштрафованы, а их лицензии будут отозваны в соответствии с законом», — говорится в уведомлении Агентства связи Танзании (TCRA), опубликованном в государственной газете Daily News.

Согласно закону о СМИ от 2016 года, журналистами могут быть аккредитованы только те, у кого есть диплом, связанный с коммуникациями.

Однако выпускники связанных со СМИ специальностей давно жаловались на то, что им не хватает работы, поскольку телеканалы и радиостанции предпочитают нанимать диджеев и комиков. Со своей стороны они заявили, что те, кто не обучался в сфере медиа, склонны игнорировать этические нормы профессии. Журналисты высоко оценили действия агентства TCRA.

«Давайте уважать профессию, пусть люди получают образование, если они хотят стать журналистами», — говорится в сообщении агентства на языке суахили.