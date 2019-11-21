Нур-Султан, , 10:48 — REGNUM Занятия в школах Нур-Султана, Караганды и Восточно-Казахстанской области отменены по причине резкого похолодания, сообщает 21 ноября агентство «Казинформ».

Отмечается, что занятия отменяются для учащихся второй смены 1−9 классов в Нур-султане и Риддере, для учащихся второй смены 1−11 классов — в Бородулихинском районе Карагандинской области, Усть-Каменогорске, а также в районе Алтай, Кокпектинском, Жарминском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области.

Занятия для школьников 1−4 классов отменены в Караганде, Семипалатинске и Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Отметим, до 24 ноября почти во всех регионах Казахстана останется морозная погода. В частности, в центральных и восточных районах температура воздуха опустится до минус 33 градусов.

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