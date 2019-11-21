Хельсинки, , 10:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило туристов о том, что в связи с запланированными на 25 ноября забастовками в аэропортах Финляндии возможны сбои и изменения в расписании рейсом, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Ситуационно-кризисный центр «ДСКЦ» МИД РФ опубликовал в своем Twitter следующее сообщение: «Финляндия — 25 ноября по всей стране возможны сбои в работе аэропортов в связи с 24-часовой забастовкой сотрудников сектора гражданской авиации; увеличение времени прохождения процедур досмотра, сдачи/получения багажа; возможны изменения в расписании/задержки авиарейсов».

Эксперты пояснили, что россиянам не стоит сильно переживать по этому поводу: сдвиги и задержки с крайне малой долей вероятности будут значительными, так как, несмотря на забастовки, аэропорт продолжит функционировать и оказывать услуги пассажирам.