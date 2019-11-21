Киншаса, , 15:02 — REGNUM Сотни дворников, работавших при бывшем президенте ДРК Джозефе Кабиле, продолжают организовывать забастовки. Бастующие разбили лагерь возле офиса премьер-министра страны Сильвестры Илунга.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, бастующие утверждают, что им не платили зарплаты в течение 12 месяцев, несмотря на наличие договора о работе, подписанного еще при бывшем премьер-министре ДРК Матате Мпонйо.

Один из бастующих Жан Мусенге заявил, что дворники хотят получить все свои деньги или разорвать действующий контракт.

«С тех пор, как премьер-министром страны стал Илунга, нам ни разу ничего не заплатили, пусть нашими проблемами начнут заниматься, либо же нужно разорвать с нами контракт», — отметил Мусенге.

Сотрудники полиции окружили забастовщиков, чтобы те не смогли зайти в кабинет премьер-министра. До сих пор не поступило никаких сообщений от премьер-министра по данному вопросу.