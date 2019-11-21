Кейптаун, , 10:56 — REGNUM Два концерта с участием нигерийской звезды Burna Boy были отменены из-за «растущей угрозы насилия» в ЮАР. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на официальное заявление организаторов мероприятия.

По информации телерадиокомпании, Burna Boy должен был появиться на выходных, 23 и 24 ноября на концертах «Африканцы, объединяйтесь» в Кейптауне и Претории.

Однако новости о том, что исполнитель должен приехать в ЮАР, вызвала споры, так как в сентябре, во время волны ксенофобского насилия в стране, Burna Boy пообещал больше не ездить в ЮАР до тех пор, пока правительство не «проснется».

Тогда он написал в Твиттере, что лично у него был свой «ксенофобский опыт в ЮАР» в 2017 году.

Ранее в этом месяце, однако, исполнитель изменил свое мнение о визитах в ЮАР и заявил, что пожертвует часть доходов от концерта жертвам ксенофобских атак.

«Я искренне надеюсь, что мы все тем или иным образом можем сделать свой вклад для того, чтобы сделать мир более безопасным», — сообщил он в Твиттере.

Объявляя об отмене концертов, в Phambili Media заявили, что данное решение было принято после того, как местный коллектив Tshwane Entertainment Collective призвал к бойкоту и предупредил об «усиливающихся угрозах насилия со стороны других слоев населения». Однако в коллективе не уточнили, что это были за угрозы.

«Безопасность всех участников, исполнителей и членов концертных групп для нас превыше всего», — говорилось в заявлении Phambili Media.