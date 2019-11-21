Багдад, , 10:41 — REGNUM Власти Ирака освободили порядка 2 тыс. 400 человек, задержанных за участие в беспорядках, об этом 21 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Освобождения производились по всей стране с самого начала акций протеста, начавшихся в начале октября 2017 года.

Причиной подобного решения со стороны правоохранительных органов стало отсутствие достаточного количества доказательств вины в отношении арестованных.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в связи с ростом недовольства граждан уровнем коррупции в стране, а также отсутствием достаточного количества рабочих мест и падением уровня жизни.

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