Донецк, , 10:35 — REGNUM Гуманитарный груз доставили грузовики МЧС России 21 ноября на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик.

По данным журналистов «Донецкого агентства новостей», из России в Донбасс привезли 160 тонн груза. Жителям ДНР доставили продуктовые наборы для детей в возрасте до трех лет.

В Луганском информационном центре сообщают, что в ЛНР гуманитарный конвой из России привез 80 тонн груза. Жителям также доставили продукты для маленьких детей.

Гумконвой 92-й раз приезжает в Донбасс с 2014 года. Предыдущий раз из России гуманитарную помощь привозили 14 ноября. По этому поводу МИД Украины в очередной раз направил Москве ноту протеста.

Отметим, что официальные власти в Киеве не признают вооружённый конфликт, который длится в Донбассе с 2014 года, гражданской войной.