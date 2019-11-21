Москва, , 10:22 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам российско-киргизской конференции «Православие и Ислам — религии мира», сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Верующими себя называют 73% граждан РФ, православными — 63%

Президент подчеркнул, что ислам и христианство, как и другие мировые религии, основаны на фундаментальных гуманистических ценностях — на милосердии и любви.

«Безусловно, важно сохранить уникальное достояние — добрые традиции дружбы, взаимного понимания между людьми, исповедующими разные религии», — подчеркнул Путин и пожелал участникам конференции плодотворных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в России верующими людьми себя считают 73% граждан. 63% опрошенных относят себя к православной церкви. Исповедуют ислам 8%.

Читайте также: РПЦ доверяют 64% жителей России