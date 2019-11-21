Пекин, , 10:22 — REGNUM Все тесно контактировавшие с двумя заразившимися лёгочной чумой были выписаны из больницы в Пекине, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Двое пациентов с лёгочной чумой, прибывших из аймака Шилингол во Внутренней Моголии на севере Китая, находятся в госпитале в критическом состоянии, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

За последние несколько дней власти пригласили самых лучших медицинских экспертов для выработки плана комбинированного лечения с применением практик западной и традиционной китайской медицины. Врачи продолжают бороться за их жизнь.

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