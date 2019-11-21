Бангкок, , 10:13 — REGNUM Защищать мигрантов, в особенности детей и женщин, от насилия эксплуатации и продажи в рабство призвал папа Римский Франциск 21 ноября, находясь с двухдневным визитом в Таиланде. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

«Женщины и дети в наше время особенно уязвимы, подвержены любой форме эксплуатации, насилию, жестокости, рабству», — сказал понтифик во время встречи с представителями властей Таиланда в резиденции премьер-министра страны Праюта Чан-Оча.

При этом, он отметил значительный вклад руководства страны в борьбу с торговлей людьми, но призвал к поиску новых путей по «искоренению этого зла».

Издание отмечает, что в ООН считают Таиланд страной, в которой наиболее распространена торговля людьми и вовлечение их в секс-индустрию. В страну прибывает много мигрантов из Лаоса, Мьянмы, Камбоджи и Вьетнама. Они часто и становятся жертвами современного рабства.