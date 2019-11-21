Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Художественная команда школы Джокьякарты (Индонезии) добилась успеха, завоевав различные награды на 12-м международном фольклорном фестивале «Интерфолк в России», который проходил в Санкт-Петербурге, сообщает Antara.

Известно, что в фестивале приняли участие 13 стран: США, Белоруссия, Болгария, Эстония, Индия, Индонезия, Иран, Латвия, Франция, Португалия, Россия, Шри-Ланка и Турция.

По словам первого секретаря посольства Индонезии в Москве, танец народа Аче, который был представлен 25 учениками школы Джокьякарты, был высоко отмечен не только зрителями, но и жюри.

Результаты голосования показали, что индонезийской команде удалось стать чемпионом с наибольшим количеством голосов.

Между тем посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди дал высокую оценку достижениям индонезийской художественной команды. Участие в международном фольклорном фестивале стало частью культурной дипломатии Индонезии в России.

Напомним, «Интерфолк в России» — это ежегодный фестиваль, который стремится укреплять взаимопонимание и содействовать международному культурному сотрудничеству и обмену.