Донецк, , 09:49 — REGNUM В ДНР могут активизироваться украинские диверсионные группы, сообщили 20 ноября в пресс-службе министерства государственной безопасности ДНР.

«С целью распространения панических настроений среди населения республики возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника», — сказано в сообщении.

В спецслужбе связывают это с планами о «реукраинизации» Донбасса, опубликованными в СМИ и социальных сетях.

«Подобные документы очень чётко раскрывают планы новой украинской власти, которая показывает, что им нужна лишь наша территория, а всех жителей Донбасса они считают недолюдьми», — отметили в МГБ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал опубликованный документ Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он считает, что Донбасс движется по правильному пути — домой в Российскую Федерацию, в то время как все действия Киева направлены на уничтожение региона.

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