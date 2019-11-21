Донецк, 21 ноября 2019, 09:49 — REGNUM В ДНР могут активизироваться украинские диверсионные группы, сообщили 20 ноября в пресс-службе министерства государственной безопасности ДНР.
В спецслужбе связывают это с планами о «реукраинизации» Донбасса, опубликованными в СМИ и социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал опубликованный документ Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он считает, что Донбасс движется по правильному пути — домой в Российскую Федерацию, в то время как все действия Киева направлены на уничтожение региона.
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