Катманду, , 09:30 — REGNUM 33 северокорейских рабочих были высланы из Непала. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, северокорейские рабочие покинули страну 31 октября в связи с окончанием срока действия визы.

Известно, что на протяжении последних 23 лет граждане КНДР управляли в Непале больницей, компаниями по разработке программного обеспечения и несколькими заведениями общественного питания.

Согласно резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2017 года, каждая страна — член ООН должна к концу текущего года выслать из страны северокорейских трудовых мигрантов. В настоящее время 45 стран сообщили о репатриации 23 000 северокорейских рабочих.

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