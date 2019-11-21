Курск остался без тепла: мёрзнут десятки тысяч жителей
Около 40 тысяч человек остались без тепла и горячей воды в Курске, сообщает Минэнерго РФ. По данным ГУ МЧС РФ, в зоне отключения — около 20 тыс. человек.
В южные широты Сибири потепление придёт при спокойной погоде, прогнозирует Центр погоды «Фобос»:
"Самое существенное повышение температуры, например, в Тюмени прогнозируется в выходные: после полудня до −4…−5, что близко к уровню ноябрьской нормы. Правда, с началом новой недели в городе опять похолодает, но не так экстремально, как ранее».
Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 23 ноября на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, на территории Якутии ожидается снег, местами метель, порывы ветра до 20 м/с. А в Сахалинской области прогнозируется налипание мокрого снега, усиление ветра на побережье до 22 м/с.
В Чебоксарах за день произошли две аварии на теплотрассах
В Чебоксарах произошли две аварии на трубопроводах. В результате было ограничено поступление тепла и горячей воды в ряд социальных учреждений и десятки многоквартирных домов. Ремонтные работы шли 22 ноября.
На европейской территории России погодой управляет мощный и обширный антициклон. В зоне его влияния сухо, солнечно и морозно, сообщили вечером 22 ноября в Гидрометцентре России.
«Температура на 3−5° ниже климатической нормы и больше соответствует декабрьским значениям. Атлантические циклоны вынуждены проходить по северной периферии антициклона, вдоль арктических морей», — объяснили синоптики.
Нынешнее арктическое вторжение холодного воздуха на территорию России — самое мощное в XXI веке, сообщили специалисты Центра погоды «Фобос».
«Заморозил Россию наблюдающийся на периферии антициклона восточный поток. А вот к побережью Белого моря, на Кольский полуостров, в Карелию западные ветры по-прежнему несут согретый Гольфстримом воздух. И он постепенно будет пробиваться и дальше, на Урал и в Сибирь», — объясняют синоптики.
«Но по мере продвижения на восток воздух будет остывать, и сибиряки на столь же значительное повышение температуры рассчитывать не смогут», — добавили в «Фобосе».
В Петербурге умер пенсионер, обварившийся из-за лопнувшей теплотрассы
Врачи в Петербурге не смогли спасти пожилого мужчину, обварившегося в кипятке в конце октября в результате дефекта трубы с горячей водой. В прошлом отопительном сезоне в городе из-за прорывов теплотрасс погибли три человека.
Вслед за Сибирью и Центральной Россией морозная погода постепенно придет и в Петербург, который в ноябре 2019 года был просто избалован аномальным для этого месяца теплом.
«Санкт-Петербург в выходные ждет морозный антициклон», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По ночам будет −6…−8 градусов, в дневные часы −2…−4 градуса.
Прогноз аномалии средней температуры воздуха на 26 ноября 2019 года.
Цитата с сайта Росгидрометцентра.
Прогноз аномалии средней температуры воздуха на 23 ноября 2019 года.
Цитата с сайта Росгидрометцентра
Как ни странно, в северных районах Сибири сейчас намного теплее, чем на юге. Днем всего минус 3−8°С. А вот в воскресенье, 24 ноября, температура начнет понижаться.
На Ямале похолодание будет резким: ночью там 30 °C мороза, днем минус 20−25°С. В Ханты-Мансийском автономном округе пока еще только минус 6−11°С, но в начале следующей недели 20-ти градусные морозы доберутся и туда, сообщает Росгидрометцентр.
В Иркутскую область тепло придет только в воскресенье, 24 ноября. Большую часть выходных будет холодно, на 5 градусов ниже нормы. По ночам до — 25 °C, местами и до 35 °C. Днем в субботу минус 13−18°С, в воскресенье от мину 6 до 11 °C.
Тепло придет в Красноярский край. В центральных и южных районах ближайшей ночью температура опустится до до — 30 °C, зато днем резко станет теплее аж до — 15 °C.
В воскресенье, 24 ноября, будет ещё выше на 2−3 градуса. Правда, кроме потепления придет еще снег, метели, а ветер усилится до 18 м/с, — сообщает Росгидромет.
Морозы в Сибири начнут постепенно отступать, поделилась новостью на Первом канале из Гидрометцентра России Лариса Дрожжина.
По данным синоптиков, в виду того, что вдоль побережья северных морей идут атлантические циклоны, уже завтра, 23 ноября, в Уральском регионе выпадет небольшой снег и произойдёт повышение температуры (ночью −6…−11 ниже нуля, днем −2…−7).
Снег, правда уже не такой интенсивный, пройдет в Омской области и на юге Тюменской. По сравнению с сегодняшним днем, там потеплеет градусов на 5 градусов (ночью до — 15 °C, днем −5…−10).
В Алтайском крае сформирован межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Яровое.
«Штаб предусматривает взаимодействие всех структур: органов исполнительной власти, муниципалитета, федеральных структур, которые могут влиять на решение задач, поставленных губернатором Алтайского края Виктором Томенко на заседании краевой комиссии по стабилизации ситуации в Яровом.
Могут потребоваться усилия не только со стороны органов местного самоуправления, Правительства Алтайского края, но и федеральных структур: Ростехнадзора, полиции, МЧС России. Это дает нам возможность четко понимать обстановку, планировать свою работу для того, чтобы выполнить поставленные губернатором задачи», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Степаненко.
В Барнауле устранили коммунальную аварию
Более тысячи жителей Барнаула, которым сегодня утром, 22 ноября, отключили тепло в морозы из-за коммунальной аварии на внутриквартальных сетях, получили долгожданное известие об окончании восстановительных работ.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с введением ЧС из-за отопления в Яровом:
«Режим ЧС в Яровом будет продолжительным — до нормализации работы ТЭЦ и выхода ее на понятный режим работы».
Жители Барнаула, переживающие сильные морозы, приятно удивлены, когда на улице к ним подходил и предлагал стаканчик горячего чая «человек-паук».
«Морозы проверяют на прочность жителей нашего региона. Люди они закаленные, поэтому переносят все погодные капризы со свойственным сибирякам спокойствием и стоицизмом. На работу — по морозу, домой — также идут, кутаясь и закрываясь от холода и снега. Ну если вдруг кто-то предложит согреться и угостит теплым чаем, то не откажутся. Мелочь, но приятно», — пишет «Алтайская правда».
Цитата из видео
Морозы на Алтае. 22 ноября в Солонешенском районе разлилась река Ануй. Движение для всех видов транспорта на региональной трассе временно перекрыли,предупредили в краевой ГИБДД.
Порыв за порывом: в Барнауле не могут починить теплотрассу в мороз
Жителям Барнаула, оставшимся сегодня, 22 ноября, без тепла в морозы из-за коммунальной аварии на теплосетях, придётся ещё несколько часов подождать завершения аварийных работ.
Как сообщает пресс-центр городской мэрии, к сожалению, устранить повреждение к 16:00 местного времени не удалось. Причиной стало выявление ещё одного повреждения трубопровода.
Жительница алтайского села Санниково бросилась в ноги Медведеву
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после приезда премьер-министра РФ Дмитрий Медведева и последующих событий оказался в непростой ситуации, пишет канал «Земля Сибири»:
«Теперь любое ЧП будет рассматриваться чуть ли не через лупу и преподносится как бессилие исполнительной власти. Стоит ли удивляться той быстроте, с которой Томенко метнулся из Москвы, где у него было заседание рабочей группы Госсовета по сельскому хозяйству, в Яровое. Да, алтайский глава ситуацию с некачественным углем прошляпил, что ему идет в «минус». В «плюсах» — смог вырулить, собрать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и перевести решение проблемы по ЖКХ в ручное управление».
Бунт врачей на Алтае: ещё один коллектив медиков заявил о проблемах
Целых алтайских 10 депутатов и чиновников топтались на морозе у закрытых дверей в Лебяжинской туберкулезной больницы, которую чиновники намеревались «оптимизировать». ИА «Банкфакс» приводит слова депутат горсовета Владимира Белкина:
— Мы видим, что люди внутри ходят, но двери закрыты, нам было сказано: решайте через министерство, как сюда попасть. В итоге мы просто ходили вокруг корпусов. Это беспардонно, люди стояли на морозе. Из больницы не смогли даже кого-то прислать, чтобы с нами поговорить.
Жители Белокурихи платили не только за тепло, но и кофемолку с автомойкой
Алтайским городам-курортам в текущем отопительном сезоне решительно не везёт. Если в Яровое, в самые морозы, завезли некачественный уголь и тысячи граждан теперь мёрзнут в своих квартирах, то в Белокурихе — другая напасть. Там граждане несколько лет платили за тепло по завышенному тарифу, в который были включены траты коммунальщиков на автомойку, кофемолку и прочие расходы.
На пожарах в Приангарье всё чаще гибнут люди
С наступлением зимних холодов в Иркутской области отмечается рост числа пожаров в жилом секторе и гибели людей. Только за первую половину дня 22 ноября здесь зафиксировано 14 пожаров. В результате двух из них — в Усильском и Тулунском районах погибли три человека, ещё один получил травмы. Всего за прошедшие сутки были спасены 18 человек.
Московское метеобюро предупредило о холодных выходных
Выходные дни 23 и 24 ноября в Москве будут холодными, так как на погоду влияет арктический антициклон. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает 22 ноября RT.
Ночами в центре Москвы будет −8…−10 °С, а в спальных районах до — 12 °С. Днем воздух прогреется примерно до — 6 °С.
Собственник ТЭЦ алтайского города-курорта Яровое прокомментировал введение режима ЧС в городе. По его мнению, в том, что город мёрзнет, виновато бездействие властей. И это при том, что пару дней назад в сложившейся ситуации краевые и городские власти обвиняли его самого, — ИА «Амител».
Десятки жителей Новоалтайска вынуждены пережидать суровые морозы в многоэтажке, где прямо сейчас ведется капитальный ремонт крыши. При этом в рамках работ некоторые квартиры заливает водой. Не видя иного выхода, жильцы дома уже начали утепляться своими силами. Однако в администрации города, как сообщает ГТРК «Алтай», заявили, что не оставят людей в беде и окажут им помощь.
В Москве зафиксирована самая холодная ночь за десять лет
В Москве прошедшей ночью столбики термометров впервые с начала осени преодолели отметку в десять градусов. Об этом сообщал ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.
Он уточнил, что минимальная температура в столице, по данным на 08:00 22 ноября на станции ВДНХ, составила — 10,6 °С.
«За последние десять лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году — минус 7,7 °С, так что сегодня наименьшая температура как минимум за последние десять лет», — приводит РИА Новости слова метеоролога.
Барнаул вновь «порвало»: без тепла в мороз остались более тысячи человек
С наступлением морозов в Барнауле одно за другим происходят коммунальные ЧС, связанные с порывом теплосетей. Вот и сегодня, 22 ноября, мэрия города сообщила об устранении аварии на внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 мм по адресу: ул. Горно-Алтайская, 14а.
Цитата с сайта администрации Барнаула
Из-за снегопадов и 30-градусных морозов в Алтайском крае встала спецтехника. Водители не могут подъехать к контейнерным площадкам и вынуждены фотографировать заметённые улицы, чтобы объяснить, почему не забрали коммунальные отходы.
Житель Барнаула Сергей Васильев:
«В нашем доме из-за прорыва на теплотрассе в морозы пострадал, в основном, первый подъезд, в подвале которого находится тепловой узел. Пар был такой, что на расстоянии полуметра люди друг друга не видели. В трёх квартирах начали отклеиваться обои, до сих пор в них большая влажность, ремонт, который был сделан, пошёл насмарку. Жителям придётся кому-то предъявлять претензии. Пока что люди хотят предъявить претензии ЖЭУ, но там ответили, что авария произошла не по их вине».
Цитата «Вести-Алтай».
В четырёх многоквартирных домах Барнаула после коммунальной аварии в морозы лопнули батареи во всех подъездах.
Уже несколько дней температура в домах жителей алтайского города-курорта Яровое, а также в социальных учреждениях и административных зданиях города, составляет в среднем + 14…+ 19 градусов Цельсия.
На ТЭЦ работает один котёл, не хватает топлива, чтобы затопить второй. А имеющийся уголь — с большой влажностью, и практически не пригоден для использования.
Жители села Кусак Немецкого национального района (Алтайский край) жалуются на холод в домах. Как передаёт ГТРК «Алтай», Кусак уже не в первый раз попадает в трудности во время морозов.
Жители рассказали, что в котельной объясняют некачественное отопление тем, что уголь завезли с песком, снегом. Так как в домах холодно, люди планируют требовать перерасчёта за некачественно оказанную услугу.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в южных районах Приангарья ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с, снег. На дорогах области снежный накат, гололедица.
Ещё одна женщина погибла в огне пожара на Алтае
Количество жертв пожаров, случившихся в Алтайском крае за последние морозные дни, возросло до восьми. О новой трагедии, случившейся в барнаульском посёлке Гоньба 21 ноября сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Москвичам обещают в выходные мороз и солнце
В Москве в выходные дни (23 и 24 ноября) ожидается морозная и солнечная погода. Температура воздуха днём составит −3…−5 °С. Антициклон с Арктики, пришедший в столицу в начале недели холодный воздух, останется до 25 ноября.
Жители Рубцовска (Алтайский край) занимают очередь в городскую поликлинику № 3 с пяти утра и стоят на улице.
Видео с места событий опубликовано в сообществе «Инцидент Рубцовск». Автор ролика рассказывает, что около поликлиники собираются люди и ожидают своей очереди в регистратуру на улице. По словам женщины, их не пускают даже в тамбур.
22 ноября текущего года в Башкирии ожидаются ледяной дождь, замерзающая морось, гололед, на дорогах гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В Оренбурге после ЧП полтора суток ушло на пуск тепла во все дома
В Оренбурге на 06:00 местного времени (04:00 мск) 22 ноября последствия ЧП, в результате которого более 6 тыс. домов и квартир остались без отопления, полностью ликвидированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Оренбург».
В городе-курорте Яровое (Алтайский край) ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением. Сначала из строя вышел один из котлов ТЭЦ, затем оказалось, что на предприятии используют некачественный уголь. Городу выделили топливо из стратегического запаса края, но и это не помогло.
Жители города продолжают замерзать в собственных квартирах, — пишет ИА «Амител»
Ночью в Курске ожидается до — 10°С.
Жители домов на двух улицах в Курске в мороз остались без тепла и горячей воды, пишет Курс.com. Оказался повреждён ветхий участок тепломагистрали.Задействованы две ремонтные бригады и пять единиц техники. Планируется, что ремонт будет завершен до 00:00 22 ноября.
В Яровом (Алтайский край), где вводится режим ЧС, ночь на 22 ноября до 25 градусов мороза. Днём 22 ноября ожидается около 16 градусов ниже нуля.
В Ульяновске авария на трубопроводе оставила без тепла жителей 22 домов
В Ульяновске по улицам Рябикова и Кузоватовской произошла авария на трубопроводе. В результате отключена подача тепла в 22 многоквартирных дома, два учреждениях здравоохранения и два детсада.
Режим ЧС введён в городе Яровое на Алтае из-за проблем с подачей тепла
Режим ЧС введён в городе-курорте Яровое из-за перебоев со снабжением теплом и горячей водой. Причиной стали проблемы на местной ТЭЦ, которая не справляется с отоплением города.
Решение о ЧС принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло в правительстве края.
Минтранс Алтайского края обеспечит приоритетную поставку угля железнодорожным транспортом.
Губернатор края Виктор Томенко распорядился обеспечить стабильные поставки угля и качественное инженерное сопровождение эксплуатации технического оборудования станции.
С 22 ноября в Яровом (Алтайский край) вводится режим ЧС.
«Угрозы ЧС нет»: из-за ЧП в Оренбурге объявили режим повышенной готовности
В Оренбурге введен режим повышенной готовности. Решение принято вечером 21 ноября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в режим функционирования повышенной готовности приведены органы управления и силы Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, вечером 20 ноября в Оренбурге из-за аварии на газорегуляторных пунктах без тепла остались более 6 тыс. домов и квартир. На 17:00 местного времени (15:00 мск) 21 ноября неподключенными числятся 42 частных дома и примерно 600 квартир. Газоснабжение не могут восстановить из-за отсутствия хозяев, в результате у специалистов газовой службы возникли трудности с доступом в холодные квартиры и дома.
Во все 60 объектов Новосибиирска вернулось тепло
Отопление подано во все 12 домов, которые на протяжении последних суток были без тепла из-за аварии на теплотрассе по улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска, сообщили в Сибирской генерирующей компании.
«Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу. С 16:30 начался запуск системы отопления по домам, — рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев. — Работа эта будет вестись управляющими компаниями совместно с нами, при контроле параметров. Потребуется определенное время, еще несколько часов».
По состоянию на 20:00 (время местное) 21 ноября тепло поступает во все дома и социальные объекты по улицам Комсомольская, С. Кожевникова и Герцена — таковы данные управляющих компаний.
СГК сообщила время начала подачи тепла в попавшие под аварию дома
Тепло в дома Кировского района Новосибирска планируется подать до 22:00 (время местное) 21 ноября, сообщили в Сибирской генерирующей компании.
«Сварочные работы на теплотрассе по ул. Комсомольской в Кировском районе Новосибирской области завершены, трасса поставлена на заполнение», — уточнили в СГК.
Нагорная часть Тобольска осталась без тепла — выявляются виновные
В Тюменской области прокуратура проводит проверку в связи с аварией на трубопроводе в Тобольске. Обнаружено повреждение задвижки дренажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Авария случилась вечером 20 ноября 2019 года на участке магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ.
Из-за холода в детсаду в Бурятии дети вынуждены играть в куртках
Воспитанники детского сада в селе Нижний Саянтуй в Бурятии вынуждены из-за холода находиться в помещении в верхней одежде. По данным местных СМИ, температура в дошкольном учреждении не поднимается выше 10−13 градусов, несмотря на это руководство учреждения не принимало никаких дополнительных мер к исправлению ситуации. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию.
В Оренбурге проводят проверку по факту отключения тепла в жилом фонде
В Оренбурге прокуратура проводит проверку по факту массового отключения газоснабжения многоквартирных и частных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.
После анализа ситуации надзорное ведомство намерено дать оценку действиям газоснабжающих организаций, допустившим нахождение людей при низких температурах воздуха в опасных для жизни и здоровья условиях.
«В случае выявления нарушений законодательства в отношении виновных лиц будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, вплоть до процессуальных решений об уголовном преследовании», — заявили в прокуратуре Оренбуржья.
В Оренбурге после ЧП возобновили отопление 99% домов и 83% квартир
В Оренбурге 21 ноября на 17:30 местного времени (15:30 мск) после аварии и отключения газоснабжения более 6 тыс. абонентов тепло поступило во все дома, где хозяева обеспечили доступ специалистам газовой службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Оренбург».
По данным газовиков, тепло поступило в 99% частных жилых домов и 83% квартир. Стоит отметить, с момента аварии прошли сутки.
«Возобновление подачи газа в оставшиеся квартиры будет произведено по мере предоставления жильцами доступа специалистам газовой службы», — сказали АО «Газпром газораспределение Оренбург».
«Умные машины» оставили ямальский город без света
Ямальский город Лабытнанги вечером 20 ноября погрузился во тьму. Электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки. Причиной аварии стало срабатывание системы автоматической защиты электростанции города.
В Оренбурге назвали время, когда во все дома поступит тепло после аварии
В Оренбурге специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» завершают возобновление газоснабжения в домах, в которые отопление отключилось из-за аварии на газорегуляторных пунктах вечером 20 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.
По данным газовиков, на 16:30 местного времени (14:30 мск) тепло поступило в 5 300 квартир, из них 2 800 — индивидуальный частный сектор, или 91% от общего количества.
В компании «Газпром газораспределение Оренбург» обещают к 17:30 полностью восстановить газоснабжение.
Тысячи детей пришлось спасать из-за коммунальной аварии в Новосибирске
В устранении коммунальной аварии в Кировском районе Новосибирска и ее последствий участвовали службы Сибирской генерирующей компании, МЧС, областной администрации, мэрии города Новосибирска, МАСС, говорилось сегодня, 20 ноября, на брифинге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На вчерашний вечер осталось 12 неподключенных к отоплению домов. Это 8 914 человек, из них 2 977 детей. Было принято решение о выдаче отопительных приборов: 88 радиаторов было выдано вчера вечером. Мы понимали, что повысится нагрузка на электрические сети. Поэтому по согласованию с РЭС дежурила их бригада, был выведен штат электриков УК, которые проверяли работу устройств. Свои функции город полностью выполнил, мы выполнили все задачи, расписанные решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — уточнил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.
В жилые дома Новосибирска спустя два дня после аварии дали горячую воду
Горячая вода появилась в 12 жилых домах Кировского района Новосибирска, которые на два дня остались без тепла из-за коммунальной аварии. Вскоре в этих домах появится и тепло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В настоящий момент повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу. Горячая вода подана во все дома и соответствует нормативным параметрам — 60−65 градусов, с 16:30 начался запуск системы отопления по домам», — сообщил директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев на брифинге».
Правительство Алтайского края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса.
Вечером 21 ноября губернатор Виктор Томенко проведет экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором будет выработано решение о восстановлении нормального теплоснабжения Ярового. В совещании кроме членов правительства региона примут участие руководители прокуратуры края, Главного управления МВД, Главного управления МЧС и Управления Федеральной службы безопасности.
В замерзающий челябинский городок направят бригады из соседних районов
Из-за аварий на теплосетях в военном городке Чебаркуля в Челябинской области в течение нескольких дней остаются без теплоснабжения 14 домов и два детских сада.
Перебоями с подачей тепла в красноярском Канске заинтересовалось следствие
В Красноярском крае проводится проверка по факту перебоев с подачей тепла в квартиры жителей города Канска. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Информация о проблемах с прохождением отопительного сезона в Канске появилась в местных массмедиа 21 ноября. Сообщалось, что из-за холода в квартирах люди вынуждены спать в одежде. На котельной, которая оказалась в частных руках, из-за нехватки угля несколько раз останавливалась работа котлов.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последствие аварии: в Оренбурге без тепла остаётся 4 тыс. домов и квартир
В Оренбурге на 13:00 местного времени (11:00 мск) восстановлено газоснабжение в 1,7 тыс. домах: 1100 — частных домах и 600 квартирах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Из-за аварии на газорегуляторных пунктах вечером 20 ноября отопление отключилось в домах 6 тыс. абонентов.
В соцсетях и мессенджерах оренбуржцы бьют тревогу по поводу затянувшегося подключения жилого фонда к отоплению. Добавим, в Оренбурге морозно, в ночные часы температура воздуха составила 19−23 градуса по Цельсию ниже ноля, в первой половине дня 21 ноября — 14 градусов ниже ноля.
«Даже если одна ТЭЦ не работает, это означает, что в каком-то населённом пункте нет тепла. Это недопустимо», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, которое проходит сейчас в Москве.
Коммунальная авария в Новосибирске устранена, в дома начали давать тепло
Все дома Новосибирска, пострадавшие от коммунальной аварии, в ближайшие часы получат тепло, сообщили в Сибирской генерирующей компании. По данным СГК, энергетики закончили ремонт теплотрассы и приступили к заполнению системы отопления теплоносителем.
«Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена. Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления. Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной», — уточнили в теплосетевом подразделении организации.
В ближайшие часы к теплоснабжению подключают 12 жилых домов, три детских и одно лечебное учреждение.
В Оренбурге раскритиковали работу мэрии и газовиков в нештатной ситуации
В Оренбурге губернатор Денис Паслер провел оперативное совещание по вопросу подключения газа в дома Оренбурга после ЧП, когда без тепла оказались 6 тыс. жителей частных и многоквартирных домов в центре города. Он подверг критике работу муниципальных чиновников и газовиков в нештатной ситуации, сообщает телеграм-канал «Пул №56».
Глава региона подчеркнул, что аварию должны были устранить к полудню 21 ноября (10:00 мск), однако сроки не выдержаны.
«В итоге, в лучшем случае, устранят к вечеру, когда люди попадут в свои дома после работы. Причина в элементарной непредусмотрительности, в том, что вместе с городом не провели работу с населением», — сказал Паслер.
Сильный порывистый ветер ожидают в Забайкалье
ГУ МЧС по Забайкалью со ссылкой на синоптиков известило о надвигающейся непогоде.
Завтра, 22 ноября, вместе с небольшим снегом регион накроет сильным ветром с порывами 15−20 метров в секунду. Тем временем вплоть до 24 ноября преобладающие ночные температуры воздуха в Забайкалье составят минус 23−28°С (при прояснении 32−37°).
Жители Ярового (Алтайский край) мерзнут в своих квартирах и ходят по дому в лыжных костюмах, передаёт ИА «Амител».
Этот город-курорт отапливается только одним котлом ТЭЦ, и то не на полную мощность — из-за экономии. Но специалисты говорят: чтобы согреть Яровое в такие морозы, нужно запустить сразу два котла. И использовать качественный уголь, а не то, что сейчас.
Пресс-служба правительства Новосибирской области анонсировала брифинг о восстановлении теплоснабжения в Кировском районе Новосибирска. Он пройдёт сегодня, 21 ноября, в 16:30 (время местное).
«На брифинге речь пойдет о завершении работ по восстановлению теплоснабжения в 25 зданиях, в том числе 12 многоквартирных домах в Кировском районе Новосибирска», — отметили в обладминистрации.
В брифинге примут участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев и директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев.
Отметим, что 19 ноября в 23:47 (время местное) из-за дефекта на теплотрассе по ул. Комсомольская, 4 в Новосибирске без тепла оказались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, одно лечебное учреждение (поликлиника № 13), а также девять административных зданий.
Пенсионерка и ребёнок сгорели в Бийске, возбуждено уголовное дело
СУ СК РФ по Алтайскому краю, проведя доследственную проверку, нашёл основание для возбуждения уголовного дела по факту гибели в морозы на пожаре 62-летней жительницы Бийска и её 10-летнего внука.
По данным старшего помощника руководителя ведомства Людмилы Рязанцевой, речь идёт о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).
СКР заинтересовался проблемами с теплом в алтайском городе Яровое
СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту ненадлежащего теплоснабжения в мороз жителей города-курорта Яровое, где, как было сказано в сообщениях алтайских СМИ, регулярно происходят перебои с подачей тепла. Причём речь идёт не только о многоквартирных домах горожан, но и о социально-значимых объектах.
В СГК показали старую трубу, на которой случился порыв в Кировском районе Новосибирска.
«Её возраст — 41 год. Обычно возраст эксплуатации трубы — 20−25 лет», — отметили в СГК.
СГК назвала виновных в коммунальной аварии в Новосибирске
В Сибирской генерирующей компании коммунальную аварию, из-за которой 60 объектов, в том числе десятки жилых домов, на двое суток остались без тепла, объяснили изношенностью труб.
«20 ноября после усиления морозов в Сибири крупные аварии произошли сразу в двух региональных столицах — Барнауле и Новосибирске. Все лопнувшие трубы были проложены более 30 лет назад. Оба повреждение сопровождались ограничением теплоснабжения в домах жителей и социальных учреждениях», — говорится на официальном сайте СГК.
Энергетики в морозы оставили тюменцев без света, тепла и воды
Жители сёл и деревень Тюменского района устали от модернизации оборудования на электрических сетях, которая сопровождается постоянными отключениями электроэнергии. В деревнях Решетникова и Борки ситуация усугубляется тем, что здесь нет централизованного тепло‑ и водоснабжения — инфраструктура работает на электричестве.
Новосибирская больница, оставшаеся без тепла, работает, но с обогревателем
Поликлиника №13 в Кировском районе Новосибирска, которая оказалась в зоне аварийного отключения теплоснабжения, продолжает приём пациентов, сообщили в правительстве Новосибирской области.
«Минздравом Новосибирской области приняты меры для продолжения работы поликлиники №13, — уточнили в обладминистрации. — Для поддержания комфортной температуры и продолжения приема пациентов в учреждении установлены электрообогреватели».
Камское водохранилище превратилось в каток
В Пермском крае замерзло Камское водохранилище. Объект превратился в гигантский каток. Об этом в соцсети сообщил специалист ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета.
Ученый отметил, что причиной превращения водохранилища в каток стали резкие колебания температуры.
В Воронежскую область пришли морозы
После затянувшегося аномального тепла в Воронежскую область пришли настоящие зимние морозы — если ещё накануне, 20 ноября, температура воздуха была выше нуля, то в ночь на 21 ноября похолодало до — 7 градусов. Днём 21 ноября ожидается от трёх до пяти градусов мороза, а в ночь на 22 и 23 ноября — до — 11. Такая морозная погода продержится в регионе как минимум до понедельника 25 ноября.
В Оренбурге назвали причину крупной аварии на газорегуляторных пунктах
В Оренбурге специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» продолжают восстановление газоснабжения в центре города. Авария произошла на двух газорегуляторных пунктах в 18:00 местного времени (16:00 мск) 20 ноября, работу пунктов восстановили 21 ноября в 02:18. С этого момента начался пуск газа в распределительные сети и поквартирный обход абонентов.
«Данный этап работ — самый затратный по времени, так как связан с вопросом обеспечения доступа в каждое домовладение. В целях безопасности газоснабжения наши специалисты должны провести проверку работоспособности газового оборудования в домах абонентов на предмет наличия утечек газа», — сказала заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Оренбург» Юлия Гених.
Более 5 тыс. домовладений остается без тепла. Ночь люди провели в холодных домах. Стоит отметить, что в ночное время температура воздуха опускалась до 23 градусов по Цельсию ниже ноля.
В Якутии похолодает до — 34 градусов
В столице Якутии с каждым днём становится холоднее. 22 ноября, по прогнозам синоптиков, столбик термометра в Якутске опустится до — 34 градусов.
Прокуратура Новосибирска начала проверку после аварийного отключения тепла
Новосибирская прокуратура проводит проверку после сообщений об отсутствии теплоснабжения в жилых домах в Кировском районе Новосибирска.
«Прокуратура оценит действия должностных лиц и ресурсоснабжающих организаций, ответственных за оказание услуг в сфере ЖКХ, а также управляющей компании по жилищно-коммунальному обслуживанию потребителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.
В Оренбурге из-за ЧП к обходу дворов привлекли чиновников и общественников
В Оренбурге после аварии на газорегуляторных пунктах с целью ускорить подачу тепла в жилые дома проводят подворовой обход. В мероприятии, кроме газовиков, задействованы чиновники и общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Утром 21 ноября к обходу домовладений в частном секторе подключились представители администрации Южного округа, общественных организаций. Учеников школ № 46 и 24 попросили позвонить родителям и предупредить о посещении специалистов газовых служб.
В морозы по улицам Новосибирска курсирует «Автобус спасения»
В Новосибирске с приходом морозов ежедневно по вечерам на улицы города выезжает «Автобус спасения» — мобильный пункт обогрева для людей, оставшихся без жилья. Это проект Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан. Автобус объезжает места, где чаще всего собираются бездомные. За один выезд помощь оказывается более, чем десяти пострадавшим от холода. В мобильном пункте обогрева есть горячие питье и еда, при необходимости может быть оказана первичная медицинская помощь. Некоторых бездомных забирают на ночлег в приют. И если у человека есть желание, то ему предоставляется временное жилье и помощь в восстановлении документов.
В Новосибирске тепло после коммунальной аварии вернулось в 34 здания из 60
В Новосибирске после крупной коммунальной аварии теплоснабжение восстановлено в 34 зданиях, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
«31 многоквартирный дом и три детских учреждения подключили к теплоснабжению, временно нарушенному из-за дефектов на теплотрассе. Об этом доложили губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на экстренном совещании в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска», — уточнили в ведомстве.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание в оперативном штабе, развёрнутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска.
Травников срочно вернулся в Новосибирск, где произошла коммунальная авария
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее прервал работу на форуме «Транспорт России — 2019» и срочно вернулся в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях. Рано утром сегодня, 21 ноября, он провёл совещание в оперативном штабе, развёрнутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне.
Напомним, два два дня назад, 19 ноября 2019 года, из-за дефекта на теплотрассе по ул. Комсомольская, 4 без тепла остались 43 многоквартирных жилых дома, семь детских учреждений, поликлиника и девять административных зданий.
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что сроки окончания ремонтных работ на месте коммунальной аварии в Кировском районе Новосибирска пришлось продлить с 7:15 до 14:00 (время местное) 21 ноября.
В Новосибирске после аварии на теплотрассе открыты пункты обогрева
В Новосибирске по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрация Кировского района организовала круглосуточные пункты обогрева населения. Напомним, десятки жилых домов вторые сутки остются без отопления из-за коммунальной аварии. Пункты обогрева открыты в трёх школах. По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Новосибирской области, для обогрева внутренних сетей и подъездов подготовлены десять тепловых пушек. Дополнительно готовы к работе ещё 40 пушек. Новосибирцы уже установили в своих квартирах 28 предоставленных муниципалитетом обогревателей, ещё 40 есть в пунктах выдачи, 50 — в резерве.
В Новосибирске вторые сутки без тепла в мороз остаются 25 объектов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова лично контролирует устранение последствий коммунальной аварии в Кировском районе города. Без отопления и горячей воды остаются 25 объектов.
«По поручению губернатора нахожусь на месте аварии, контролирую ситуацию. Находимся в плотном взаимодействии с областной властью. Сейчас ведутся сварочные работы, заменяется 30 метров трубы, — прокомментировал Анатолий Локоть. — По информации на этот момент, ликвидация аварии продлится до 14:00, после чего начнётся заполнение трубы теплоносителем. Это займет еще полтора-два часа, после чего тепло будет поступать в квартиры».
Мэр Новосибирска побывал на месте аварии, оставившей без тепла 60 объектов
В Новосибирске как минимум до середины сегодняшнего дня, 21 ноября, без тепла останутся 12 жилых многоквартирных домов, три детских учреждения, больница и девять прочих зданий. В городе сейчас — 26 °C.