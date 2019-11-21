Крупные аварии на теплосетях возникли сразу в нескольких регионах России, куда пришли аномальные холода. Пока коммунальщики устраняют прорывы в сетях теплоснабжения, замерзают десятки тысяч человек.

С какими ещё последствиями морозной погоды столкнулись в регионах РФ, как устраняют аварии, к чему готовиться людям — в трансляции ИА REGNUM.

Мороз. Иван Шилов © ИА REGNUM

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