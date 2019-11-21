Москва, , 09:38 — REGNUM Бойцы из так называемой частной военной компании «Вагнер» казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада, об этом пишет «Новая газета».

По данным журналистов, первое видео с издевательствами появилось еще летом 2017 года, однако на нем нельзя было разобрать лиц и опознавательных знаков. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение той записи, где показано, как бойцы жестоко расправляются с сирийским военным.

Отмечается, что убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Он был мобилизован в резерв сирийской армии, однако он дезертировал и был пойман.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября СМИ написали о гибели до 35 бойцов российской частной военной компании, иногда именуемая в прессе «группой Вагнера», в городе Тобруке в Ливии, по которому авиация Правительства национального согласия нанесла воздушный удар.

В ноябре стало известно, что сотрудники российских частных военных компаний обратились в Международный уголовный суд с требованием начать расследование против организаторов ЧВК. Заявители просят привлечь к ответственности организаторов ЧВК, их собственников и тех, кто им помогает или сотрудничает с ними.

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