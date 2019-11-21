Сеул, , 09:17 — REGNUM В Южной Корее зафиксировано рекордное число натурализованных граждан. Сейчас в стране проживает свыше 200 тысяч человек, получивших гражданство Южной Кореи, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Впервые процедура натурализации — получения гражданства жителями других стран — была введена в 1957 году. С тех пор до 2000 года, в среднем, гражданство получали лишь 33 человека ежегодно, однако за последние два десятилетия тенденция резко изменилась: ежегодно южнокорейцами становятся 11 тысяч человек. Во многом это обусловлено ростом популярности браков иностранцев с южнокорейцами, а также увеличением числа иностранных работников и студентов, которые принимают решение сменить гражданство.

Миграционный приток в некоторой степени поддерживает численность населения страны на определённом уровне, отмечают социологи. Сейчас в стране проживает 51,5 млн человек, однако уже к 2030 году население может сократиться на 1,5 млн из-за низкой рождаемости — коэффициент фертильности составляет 0,9 при необходимых 2,1.