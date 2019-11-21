Пхеньян, , 09:16 — REGNUM Тысячи рабочих из Северной Кореи, трудящихся в России, возвращаются на родину. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Распроданы все билеты на поезда в КНДР, отправляющиеся из Уссурийска и Владивостока. До конца года в Северную Корею можно будет попасть только на самолете. Источники издания в России сообщают, что подобный ажиотаж наблюдается впервые. Он обусловлен резолюцией Совета Безопасности ООН №2397, принятой ещё в 22 декабря 2017 года, в соответствии с которой все северокорейские рабочие должны вернуться на родину до 22 декабря 2019 года. В России на данный момент их осталось менее 10 тысяч, заявлял ранее посол России в КНДР Александр Мацегора.

Впрочем, в СМИ регулярно появляется информация об обходе Россией и Китаем этого требования: рабочие возвращаются обратно под видом студентов и туристов, а российские и китайские власти намеренно закрывают глаза на нарушения миграционного законодательства.