Афины , , 09:04 — REGNUM Пять крупнейший лагерей для беженцев планирует закрыть правительство Греции на островах Лесбос, Самос и Хиос. Об этом 20 ноября сообщает газета «Катимерини» со ссылкой на пресс-секретаря правительства Стелиоса Петсаса.

Как рассказал представитель греческого правительства, взамен закрытых лагерей, на островах Кос и Лерос будут созданы новые центры вместимостью от 1000 до 5000 тысяч человек.

Журналисты издания отмечают, что правительство Греции таким образом пытается справиться с потоком беженцев, которые продолжают прибывать в страну. Кроме этого, власти ужесточают пограничный режим.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре в лагере на острове Лесбос беженцы подняли бунт. Для его подавления пришлось привлекать силы полиции. Не обошлось без жертв.

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