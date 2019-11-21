Барнаул, , 09:02 — REGNUM Кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Справедливая Россия») Владислав Вакаев не видит ничего плохого в том, что МФЦ вместо государственных органов с 2024 года займутся приёмом граждан. Единственное, на его взгляд, необходимо поднять зарплаты работникам таких центров.

МФЦ. Москва Domowenock.cuzya

«Нужно признать, что проект МФЦ себя оправдал. Он действительно стал площадкой для отработки современных технологий, позволил упростить процесс взаимодействия власти и граждан по самым разным вопросам. Я сам неоднократно обращался к их услугам и ни разу не разочаровался. Неудивительно, что сферу действия многофункциональных центров планируют расширить.

Не думаю, что это приведет к «закрытию» власти от людей. Просто позволит облегчить прохождение многих бюрократических процедур (которых, к сожалению, становится все больше). Современные технологии позволяют это делать. Так почему бы не использовать их в деятельности госорганов?

Правда, есть один острый вопрос, который, к сожалению, при этом не поднимается. Кадровый. Дело в том, что зарплаты сотрудников МФЦ во многих регионах очень невелики. Например, на Алтае она составляет 13−14 тысяч. И это становится ограничением в развитии этой нужной и важной системы, ведет к оттоку профессиональных сотрудников. Поэтому мне хотелось бы надеяться на то, что расширение полномочий МФЦ будет сопряжено с ростом зарплат людей, который ведут столь важный и нужный блок работы», — пояснил депутат.

Напомним, ранее о том, что к 2024 году приём граждан в федеральных и региональных ведомствах РФ будет прекращен с передачей этих полномочий многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект Минэкономразвития.

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