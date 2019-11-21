Париж, 21 ноября 2019, 08:57 — REGNUM Журнал Vanity Fair опубликовал список 50 самых влиятельных граждан Франции в мире, среди которых президент страны Эммануэль Макрон, актеры Лейла Бехти и Тахар Рахим, певица Айя Накамура и бизнесмен Франсуа-Анри Пино, сообщает Le Figaro.
«Эммануэль Макрон не имел опыта и добился международного авторитета», — сообщает журнал, которой появился 21 ноября в газетных киосках страны.
В культуре актер и режиссер Алексис Михалик, считающийся «золотым мальчиком театра» по версии The Guardian, выходит на второе место после молодой певицы Айи Накамуры.
В список влиятельных людей также вошли французские спортсмены: баскетболист Руди Гобера и футболисты Карим Бензема и Венди Ренар.
Напомним, Vanity Fair — это американский журнал, издаваемый Éditions Condé Nast, который каждый месяц предлагает своим читателям подборку статей о личностях мира развлечений, политики, моды.