Париж, 21 ноября 2019, 08:51 — REGNUM Южная Корея вновь вошла в главный рабочий орган международной организации ЮНЕСКО — Исполнительный совет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
По их словам, данное решение было принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей 20 ноября в Париже.
Известно, что Южная Корея избирается в состав данного органа в четвертый раз. Впервые Сеул вошел в Исполнительный совет в 1987 году.
Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. В него входят 58 из 193 государств-членов ЮНЕСКО.