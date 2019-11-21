Париж, , 08:51 — REGNUM Южная Корея вновь вошла в главный рабочий орган международной организации ЮНЕСКО — Исполнительный совет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, данное решение было принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей 20 ноября в Париже.

Известно, что Южная Корея избирается в состав данного органа в четвертый раз. Впервые Сеул вошел в Исполнительный совет в 1987 году.

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. В него входят 58 из 193 государств-членов ЮНЕСКО.