Алма-Ата, Казахстан, , 08:42 — REGNUM Проект стратегии развития «Алма-Ата — 2050» опубликован на специальном сайте для общественного обсуждения. Об этом 21 ноября заявил аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

По его словам, документ разработан по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Мы разработали план новой Алма-Аты, нацеленный на развитие окраин города, конкретизировали план развития агломерации и формирование большой Алма-Аты», — сказал аким.

Он добавил, что документ является повесткой дня для ближайших трех-пяти лет, так как для города важно определить долгосрочный приоритет развития. Планируется, что документ позволит не допустить кризиса урбанизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате действует программа развития города с 2015 по 2020 год. В формировании документа активное участие приняли жители Алма-Аты, которые отправили около 900 предложений.

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