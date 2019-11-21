Найроби, , 08:44 — REGNUM Региональный центр климатического мониторинга в Восточной Африке (Icpac) выпустил предупреждение о вероятности усиления дождей в регионе в конце недели. Об этом передает ВВС Africa.

В сообщении центра говорится, что жителям региона следует быть «бдительными из-за риска наводнений».

В Icpac сообщили, что в пятницу, 22 ноября, в северо-восточных районах Сомали, ряде областей Джибути, центральной, юго-восточной и юго-западной Эфиопии, на востоке Кении, в центральной части Танзании и Руанды ожидаются осадки в диапазоне 50−70 мм.

Представители метеорологического агентства Кении сообщили, что в некоторых частях страны могут выпасть проливные дожди свыше 100 мм.

Представили Кенийского Красного Крест сообщают, что из-за осадков в центральной части Кении недавно произошли три оползневых инцидента, хотя сообщений о жертвах не поступало.