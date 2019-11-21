Барнаул, , 08:27 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает, что российский президент Владимир Путин, отметивший, что успехи в России в повышении реальных доходов населения пока «скромные», говорит правильные вещи. Вместе с тем, комментируя заявления главы государства, сделанные в ходе форума «Россия зовет!», он полагает, что многие его сограждане «остались подданными».

«Ведь проблема не только в том, что бюрократия научилась «рисовать» цифры повышения доходов, когда ставится задача из реального повышения, а в том, что если раньше слова «бедность», «не растут реальные доходы граждан» звучали из уст оппозиции, то теперь это произносит сам президент.

Я всегда отмечал, что президент говорит правильные вещи, но как-то в сознании людей это не трансформируется в их оценку власти. По сути, многие россияне остались подданными, а не стали гражданами». И пример жительницы Алтайского края, которая ради того, чтобы решить свою проблему упала в ногу российскому-премьер министру Дмитрию Медведеву, тому подтверждение», — пояснил общественник.

Напомним, инцидент с алтайской сельчанкой Светланой Кадукиной, в квартире которой несколько лет нет горячей воды, произошёл в ходе поездки Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково. После того, как глава муниципалитета рассказал главе российского правительства, как у них всё хорошо, в ноги премьеру буквально бросилась женщина и попросила о помощи.

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В ходе состоявшегося 20 ноября форума «Россия зовет!» российский президент Владимир Путин заявил, что главный индикатор развития экономики — реальные доходы населения — показывает, что в России результаты в этом плане «пока весьма скромные», и что российское правительство должно работать над этим самым главным вопросом.

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