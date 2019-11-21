Москва, , 08:21 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter опубликовал видео потасовки между экспертами с Украины и из США Василем Вакаровым и Грэгом Вайнером на шоу «Кто против?» на канале «Россия 1».

https://twitter.com/VRSoloviev/status/1197136374928936960

«Василь отправил Грэга в нокаут», — подписал журналист.

Напомним, инцидент произошел в прямом эфире 20 ноября. Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты. В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.

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