Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Бывший сотрудник «Евразийского банка» в городе Житикаре Кустанайской области Казахстана, похитивший 87 млн тенге ($225 тыс.), задержан в Челябинске, сообщили в пресс-службе департамента полиции Кустанайской области.

В ведомстве отметили, что мужчина скрывался от правосудия на съемной квартире, в которой была обнаружена часть похищенных денег — 58 млн тенге ($150 тыс.).

Отмечается, что часть денег он потратил на погашение кредитов. Бывший сотрудник банка в настоящее время пребывает в СИЗО Челябинска, и решается вопрос об экстрадиции.

Напомним, в полиции Кустанайской области сообщили, что сотрудник банка в городе Житикаре Кустанайской области 12 ноября пересек границу с Россией. Против него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере».

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