Наньчан, Китай, , 07:39 — REGNUM Белощекие казарки были замечены наблюдателями за птицами и учеными из различных исследовательских институтов на крупнейшем в Китае пресноводном озере Поянху в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Птицы были замечены в Поянском природном заповедники. Таким образом общее количество этих птиц в заповеднике достигло 382 единиц, сообщили исследователи. Всего же в Цзянси водится 571 особь.

Будучи типичной морской птицей, обитающей в холодных водах, белощекая казарка устойчива к холоду и живет в бухтах, морских портах и лиманах рек. Она питается зеленой травой или початками, листьями и стеблями водорослей.

Отметим, что озеро Поянху является важным местом зимовки для водных птиц Азии. Ежегодно сотни тысяч птиц из России, Монголии, Японии и Южной Кореи, а также Севера Китая прилетают на это озеро.