Барнаул, , 07:05 — REGNUM В связи с ажиотажем и возникшими во многих регионах России огромными очередями автомобилистов за справками в наркодиспансеры, кандидат медицинских наук и алтайский общественник Константин Емешин сообщил любопытную информацию. По его словам, в Барнауле такие очереди вряд ли возникнут.

«Всегда, проезжая по городу Барнаулу, удивлялся рекламе, что частные врачебные кабинеты делают любые справки в день обращения. Пообщался с коллегами государственной больницы, в которой работал, и они мне раскрыли секрет, что просто все частные медицинские структуры наловчились задёшево продавать справки без обследования самого пациента.

Я тогда обратился к своим ученикам в «Росздравнадзор», но они меня огорчили, что у них мало полномочий и надо подключать полицию, а полиции не до этого и они лишь формально приходят, им показывают лицензию, а больше им не хватает знаний. Так что иногда «очередь» может означать, что «качественно», — написал общественник на своей странице Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября 2019 года в России ужесточаются правила получения справки, дающей основание для выдачи водительских прав. Теперь автомобилисты обязаны сдать новые анализы на определение хронического алкоголизма. Это значительно удорожило стоимость такой справки.

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