Сакраменто, США, , 06:40 — REGNUM Компания Pacific Gas & Electric оставила без электричества более 120 тысяч человек на севере американского штата Калифорния из-за опасности лесных пожаров, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что в штате устоялась ветреная и очень теплая погода, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров от искр, произведенных линиями электропередач. В связи с этим компания-оператор приняла решения отключить подачу электричества в пожароопасных районах. Отмечается, что изначально компания планировала отключить около 375 тысяч жителей от электричества, однако в ряде районов пошли дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом назвал «недопустимыми» массовые отключения электроэнергии в качестве меры пожарной безопасности. По его словам, масштаб этих отключений таков, что ни одно из государств в XXI веке не должно прибегать к таким мерам.

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