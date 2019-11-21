Барнаул, , 06:38 — REGNUM Очереди за справками для водителей в России образовались из-за значительного удорожания медицинской справки, которое, в свою очередь, связано с введением обязательного тестирования мочи на содержание наркотиков и определения карбогидрат-дефицитного транферрина в сыворотке крови, свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

По его словам, целью нововведений является повышение безопасности на дорогах.

«Статистика показывает, что значительная часть ДТП, в том числе и с летальным исходом, совершается по вине людей, находящихся в состоянии опьянения», — отметил доктор.

Напомним, ранее о том, что по одному лишь сданному водителем тесту диагноз «хронический алкоголизм» поставить невозможно, заявил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин.

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«Алкоголизм и наркомания — это комплексные диагнозы состояния, в том числе — поведения человека. И по одному анализу невозможно ставить такие заключения», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно новым правилам, с 22 ноября 2019 года будущие водители будут обязаны сдавать медицинский тест для выявления хронического алкоголизма. С этого дня справка, дающая основание на получение водительских прав, значительно подорожает. Это обстоятельство спровоцировало огромные огромные очереди у наркодиспансеров.

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