Шицзячжуан, Китай, , 06:29 — REGNUM Новый район «Сюнань» в провинции Хэбэй на севере Китая начал новый этап лесопосадок на площади 9200 га этой осенью, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Проект озеленения должен быть завершен до конца года. Для повышения выживаемости саженцев, рабочие приняли ряд мер борьбы с холодом, включая распыление раствора антифриза и покрытие корней растений большим объемом земли, сообщил сотрудник компании China Xiongan Group Чжан Жуй, который отвечает за проект посадки лесов.

Вечнозеленые саженцы и цветы будут высажены в больших пропорциях в рамках проекта. В частности, лотос, тростник и другие водные растения также найдут свое место в «Сюнане».

Согласно планам, Новый района «Сюнань» будет покрыт 13 333 га новой зелени в 2019 года. К настоящему моменту уже высажено 11 333 га и планируется посадить еще более 12 млн деревьев. Напомним, что «Сюнань» — это зона экономического развития, куда должно переехать промышленное производство из Пекина.

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