Владивосток, , 06:55 — REGNUM Во Владивостоке прошла встреча руководителя японской фирмы «Мицуиэнд Ко. Москоу» Хироси Мегуро с главой Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Директор японской фирмы в разговоре отметил, что его интересует широкий спектр направлений — от ветроэнергетики и строительства свинокомплексов на территории Приморья, до поставки пылезащитных сеток для угольных производств, пишет издание ПримПресс.

«В этом направлении мы работаем давно и наша продукция отлично себя зарекомендовала», — сказал Хироси Мегуро.

Олег Кожемяко заверил собеседника, что его предложения будут направлены компаниям, занимающимся перевалкой угля в приморских портах.

«Администрация края заботится о соблюдении экологических норм. Ваши предложения будем рекомендовать к использованию стивидорами», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье прокуратура считает недостаточными мероприятия, проведённые в Находке по уменьшению загрязнения воздуха угольной пылью.