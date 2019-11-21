Исламабад, , 09:01 — REGNUM 20 ноября Международная комиссия по мониторингу назвала программу по борьбе с полиомиелитом в Пакистане «политическим футболом» из-за ее малой эффективности.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Международная комиссия по мониторингу отметила наибольшее количество детей, не привитых в ходе кампании. В комиссии считают, что число случаев заражения болезнью начало возрастать еще в 2018 году и достигло максимума в апреле-июне 2019 года (38 случаев). Все это происходит потому, что в стране не хотят по-настоящему заниматься этой проблемой, а политики «спихивают ее друг на друга», отметили в Международной комиссии по мониторингу.

По данным международной статистики, на Пакистан приходится 80% всех случаев заражения полиомиелитом в мире. Таким образом, Исламская республика остается одним из последних очагов заболевания на планете.