Оксфорд, Великобритания, , 01:45 — REGNUM Своеобразную заботу о климате планеты и возрастающий интерес к этой теме отметили редакторы Оксфордского словаря, выбрав выражение «климатическое ЧП» в качестве слова 2019 года, пишет 20 ноября газета New York Times.

Использование термина «климатическое ЧП» (в английском языке — climate emergency) увеличилось с 2018 года в сотни раз, пояснили в издании. В шорт-лист таких выражений из словаря также вошли «борьба с изменением климата» (climate action), «климатическое отрицание» (climate denial), «эко-тревожность» и ряд похожих.

«Вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году», — объяснила редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Добавим, слово года как бы подчеркивает его употребимость, а также подчеркивает обеспокоенность носителей языка в уходящем году. По мнению редакторов словаря, такие слова могут стать культурно значимыми терминами. В 2018 году Оксфордский словарь назвал словом года — «токсичный».

Читайте также: Итоги-2018. Токсичная несправедливость Запада и России